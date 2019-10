Roberto Bolle

TERME DI CARACALLA

Roberto Bolle and Friends

l'evento del mondo del balletto voluto dalla étoile scaligera Roberto Bolle già principal dancer dell'American Ballet Theatre di New York, arriverà a Caracalla il 14 e il 15 luglio 2020 nell'ambito del programma estivo del Teatro dell'Opera di Roma. Biglietti da 25 a 120 euro + 15% di prevendita.

TEATRO PALLADIUM

Cinque appuntamenti con i biopic musicali dedicati ai grandi protagonisti di classica, folk d'autore, jazz e rock. Al via oggi

alle 18,30, con la proiezione di Amadeus, il capolavoro di Milo Forman sulla vita di Mozart (84) premiato con 8 Oscar, 4 Golden Globe, 4 Bafta, 3 David di Donatello. A seguire: Io non sono qui I'm Not There su Bob Dylan (6/11); Arrivederci Saigon su Le Stars (20/11) Bird su Charlie Parker (10/ 12) e il lavoro di montaggio Vite parallele (17/12).

Piazza B. Romano 8, ingr. 5-8 euro con dibattito

Nordine Sajot

CASA VUOTA

Dalla fotografia al ricamo, dai disegni luminescenti alle installazioni alimentari, fino alle sculture olfattive: è multiforme la produzione dell'artista parigina operante da anni a Roma ed esposta, con le creazioni più recenti nella mostra OVNI a cura di Francesco Paolo Del Re e Sabino de Nichilo nell'ambito di Roma Art Week

Via Maia 12 int. 4a, fino 8/12 su app.3928918793

Un'era di sette secoli - Lituania MUSEO DELLA SHOAH

Curata da Marcello Pezzetti, la mostra racconta la storia degli ebrei in Lituania o Lietuva o Lite (prima parte), quindi il periodo prosperità e collaborazione con i lituani (seconda parte), poi la guerra, la deportazione, l'occupazione sovietica (terza sezione) fino al momento della memoria.

Via del Portico d'Ottavia 29, inaugura oggi alle 18,30, museodellashoah.it

