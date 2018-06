Giovedì 28 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Robert Abi Nader, uno dei principali designer libanesi presente da anni nel calendario parigino dell'haute couture, sarà uno dei nomi più autorevoli di AltaRoma. Per la prima volta in Italia, presenterà domani alle 20 nella prestigiosa Biblioteca Casanatense, la Mimo Collection F/W 2018-19. In passerella la collezione in quarantacinque abiti, combinata da colori brillanti rosa acceso, bianco puro, avorio, aqua blue ed in riflesso la rappresentazione della stagione che delinea le dominanti della collezione stessa in rouge, nero e bagliori dorati. Lo show, diretto e prodotto da Giovambattista Scuticchio Foderaro, raggiungerà il suo culmine nel gran finale, con l'abito da sposa reale, sintesi creativa degli incantevoli modelli da sposa che caratterizzano lo stile di Robert Abi Nader.