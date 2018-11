Rizzoli onesto: «Sette errori? Troppi, erano tutti evitabili»

Martedì 20 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Massimo SartiMILANO - 657 silent check, 32 interventi (2 in meno rispetto alla dodicesima giornata della passata stagione), 7 errori arbitrali (uno in meno del 2017-18): queste le principali e attuali cifre del Var 2018-19, illustrate dalla classe arbitrale alle società e agli allenatori di A. «Non possono soddisfarmi 7 errori, perché erano evitabili. Meglio a fine torneo controllare al monitor 5-6 volte in più che in meno», è l'indicazione del designatore Nicola Rizzoli. Che promette ammonizioni per chi protesta a capannello nel momento di colloquio tra arbitro e sala Var.Tra gli errori, il gol annullato al torinista Berenguer a Udine (il fischio di Valeri impedisce al Var di correggere l'errato fuorigioco) e la mancata revisione al video di Manganiello del mani di Dimarco in Inter-Parma. «Il bilancio è positivo», assicura Monchi, ds di una Roma che si era lamentata per il penalty su Simeone a Firenze. Il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti auspica per il Var «la saggezza dell'arbitro esperto». Ma le ipotesi di impiegare al video direttori di gara dopo la fine della carriera, nonché del Var a richiesta delle squadre non sono all'ordine del giorno. «Con i falli di mano è difficile», chiude il mister viola Stefano Pioli. Infatti, nessuno si sbilancia ufficialmente sulla correttezza o meno del mancato secondo giallo a Benatia in Milan-Juve.riproduzione riservata ®