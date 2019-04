Rizzoli: «Milan e Lazio, era rigore»

Massimo Sarti

MILANO - «Anche con il Var è difficile arrivare a una soluzione definitiva sull'interpretazione del fallo di mano. Dobbiamo farci sentire». Summa a cura di Beppe Marotta, ad dell'Inter. Ancora una volta le polemiche più grosse sono arrivate dagli interventi in area con il braccio. Poche ore prima del secondo incontro stagionale, nella sede milanese della Lega di A, tra i vertici istituzionali del calcio, i club di A e la classe arbitrale. Dal designatore del massimo campionato Nicola Rizzoli un bravo a Rosario Abisso, nell'occhio del ciclone in Fiorentina-Inter dello scorso 24 febbraio per il rigore concesso ai viola. «Errore evidente, ha fatto esperienza», ha detto Rizzoli, sottolineando invece come sia stato giusto il penalty dato dal fischietto palermitano domenica in Lazio-Sassuolo per il tocco con il braccio di Locatelli, dopo carambola sul fianco del neroverde. «Se si vuole impattare il pallone e il braccio è largo, poco importa se prima c'è un rimpallo con un'altra parte del corpo. Era un concetto vecchio», ha ricordato Rizzoli.

Ha invece sbagliato Michael Fabbri da Ravenna. Era da rigore l'opposizione con il braccio di Alex Sandro su Calhanoglu, sabato, in Juventus-Milan. «La sua non è una decisione supportabile. Sarà fermato? Non è una questione di stop. Le persone che voglio mettere in campo devono essere in forma. Fabbri ha ottima professionalità, ma come tanti altri deve crescere. Stiamo procedendo a un ricambio generazionale». Analisi di Rizzoli alla presenza, tra i dieci capi allenatori intervenuti, proprio del milanista Rino Gattuso, affiancato da capitan Alessio Romagnoli. Che allo Stadium ha subito una scalciata da terra dallo juventino Mario Mandzukic. Potrebbe essere richiesta la prova tv in vista delle decisioni odierne del Giudice Sportivo. Ma, ha chiarito Rizzoli, «se fosse stato reputato gesto violento il Var sarebbe intervenuto con l'espulsione». Il croato non dovrebbe quindi rischiare la squalifica.

