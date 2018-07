Mercoledì 25 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

RIZZI E IL CASO BANCHEISOLA TIBERINALe crisi bancarie avvenute in Italia fra il novembre 2015 e il giugno 2017 sono al centro del libro di Fabrizio Rizzi I nuovi diseredati-Caso banche: le storie di chi ha perso tutto che domani verrà presentato alle 20 all'Isola Tiberina nell'ambito della manifestazione dedicata al cinema. Pubblicato da Male Edizioni, il volume riunisce le testimonianze di coloro che hanno perso i loro risparmi nei fallimenti Etruria, Marche, Carife e Carichieti e nei crac Veneto Banca e Popolare Vicenza. L'appuntamento, condotto da Giovanni Fabiano, vedrà la partecipazione, oltre all'autore, dei giornalisti Giovanni Innamorati, Alessandro Bandi e Andrea Bernabeo.Piazza S. Bartolomeo All'Isola, 21GUERRE & PACE FILMFESTNETTUNOA Nettuno (Roma) dal 23 al 29 luglio a ingresso gratuito presso il suggestivo complesso di Forte Sangallo, la 16esima edizione del Guerre & Pace FilmFest, vetrina unica dedicata al cinema di guerra e di pace, organizzata dall'Associazione Seven. Una settimana con proiezioni di film, documentari in collaborazione con Cinecittà Luce, ma anche presentazioni di libri.Tra i film in rassegna un omaggio al Maestro Ermanno Olmi con la presentazione del suo capolavoro Il mestiere delle armi.Forte Sangallo, Via Antonio Gramsci, 5 Nettuno (Roma).