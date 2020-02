Rizing Program, camminare da atleti

Il benessere amplia i propri orizzonti con Rizing Program, nuovo programma di fitness affiliato Coni/Csain che si ripropone di sfruttare il gesto naturale della camminata per dare una risposta a più esigenze metaboliche ed alle tante, differenti esigenze del popolo del fitness. Nelle parole del suo ideatore, Vito Iozzo (un trascorso da atleta e poi da allenatore, da più di 15 anni impegnato nello sviluppo di programmi fitness fra i più popolari d'Italia), «Un conto è camminare in maniera tranquilla e istintiva, una altro, ben diverso, è camminare per un obiettivo sia esso di condizionamento cardiovascolare, di dimagrimento, di potenziamento, di miglioramento tecnico, di competizione, di semplice wellness». Ecco quindi il programma Rizing che comprende diverse possibilità dal circuito sul tapis roulant alla camminata sportiva o integrata, alla vera e propria camminata in montagna o preparazione per il Trail.

