Rixi condannato: «Mi dimetto» Ma il governo resta in bilico

«Dimissioni accettate, per tutelare l'esecutivo. Conto su una assoluzione a fine processo, ma trovo incredibile che ci siano spacciatori a piede libero mentre sindaci, amministratori e parlamentari vengono accusati o condannati senza uno straccio di prova».

Matteo Salvini apre e chiude in un lampo il caso di Edoardo Rixi (Lega), viceministro a Infrastrutture e Trasporti, condannato a 3 anni e 5 mesi dal Tribunale di Genova al termine del processo per le cosiddette spese pazze in Regione Liguria negli anni dal 2010 al 2012. Inchiesta conclusa con richieste di condanna per altri 21 tra ex ed attuali consiglieri regionali liguri. Per Rixi anche l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

La Procura aveva chiesto 3 anni e 4 mesi di condanna. Il tribunale ha anche disposto che all'oramai ex viceministro siano confiscati 56.807,35 euro. L'accusa contesta esborsi per oltre 30 mila euro sostenuti perlopiù dai suoi ex colleghi Maurizio Torterolo e Francesco Bruzzone (il secondo è oggi senatore) ma approvati in qualità di capogruppo della Lega. Tra le spese sospette figurano pranzi e cene in giorni festivi, in Costa Azzurra oppure e di queste a Rixi si chiedeva conto in prima persona per partecipare a raduni a Pontida. In altri frangenti sarebbero stati fatti passare come pagati dai consiglieri, e poi vidimati sempre da Rixi, scontrini in realtà di collaboratori esterni al partito, che quindi non avevano diritto al risarcimento. Per questo i magistrati affermano: «Per la prima volta è stato riconosciuto l'obbligo di controllo».

Ma è il versante politico a tenere banco. L'esponente del Carroccio avrebbe rischiato in automatico di perdere il seggio in Parlamento ma non la nomina a vicario del grillino Danilo Toninelli. Quindi si sarebbe aperto uno scenario come nell'affaire Siri: senza dimissioni volontarie, doveva essere il premier a portare in Consiglio dei ministri la revoca delle deleghe. Conte invece ha subito accettato le dimissioni offerte da Rixi, anche se poi il ministro Toninelli su Facebook ha affermato: «Il MIT è dimezzato, la Lega nomini subito i sostituti per farci lavorare». Invece da Salvini partono bordate all'indirizzo di alcuni esponenti di punta del M5s: «Ci sono problemi con i ministri Costa e Trenta. Rimpasto? Non chiedo niente a nessuno ma alcuni settori non vanno». Immediata replica dei pentastellati: «Basta attacchi, il vicepremier rispetti i nostri ministri».

E i rumors parlano di una data per le possibili elezioni in caso di rottura definitiva del sodalizio gialloverde: il prossimo 29 settembre.

