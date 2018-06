Rivoluzioni raccontate ai più piccoli

Venerdì 8 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Una collana intitolata Rivoluzioni per il Gruppo Editoriale Istos. Curata da Teresa Porcella, autrice per ragazzi ma anche traduttrice, editor e con l'idea di raccontare la storia e le sue rivoluzioni ai ragazzi, in modo coinvolgente e divertente. E così ha coinvolto Otto Gabos, l'illustratore - che con le sue immagini diventa fil rougetra tutti i titoli - e autori importanti: Marcello Fois, Beniamino Sidoti, Janna Caroli, Patrizia Rinaldi e presto Luisa Mattia e Sofia Gallo. E poi la Rivoluzione Francese, quella Messicana, la Rivoluzione di Ottobre, in uscita sul 1968 e sulla media unificata. 2 x 1 racconta di una famiglia alle soglie del referendum sul divorzio. Maria Teresa è travolta dai litigi in casa e si sente divisa anche nel dibattito sul divorzio, sperimentando sulla pelle il disagio di una famiglia in difficoltà.2 x 1, di Patrizia Rinaldi, Gruppo Editoriale Istos, 15 euro