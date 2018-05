Rivoluzione Virtus arriva il socio per l'A1

Mercoledì 9 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Fabrizio FabbriROMA - Novella araba fenice, la Virtus Roma sembra poter risorgere dalle proprie ceneri. La salvezza ottenuta al primo turno dei playout contro Roseto potrebbe essere il pass per un futuro diverso. Da tempo la famiglia Toti è in trattativa con una società di consulenza finanziaria (la BeConsulting) pronta a portare liquidità attraverso sponsorizzazioni e ad affiancare al presidente persone di fiducia nella ambito dirigenziale; avrà una percentuale di quote importante. E' stato individuato il coach del rilancio e altri non potrebbe essere che Piero Bucchi. Tornato nella capitale alla corte di Toti per salvare la squadra che annaspava nei bassifondi della A2 con il concreto rischio di retrocedere, Bucchi ha svolto con dedizione il compito, ottenendo il risultato che ora spiana la strada alla rivoluzione. Servirà ratificare l'accordo tra i nuovi soci e Toti velocemente, per dare il via alla nuova fase. Nella prossima stagione le promozioni saranno tre (rispetto a una di quest'anno) e quello dovrebbe essere l'obiettivo. Per centrarlo andrà allestita una squadra logica. Degli attuali giocatori dovrebbero restare Chessa e probabilmente Landi, mentre pur avendo ancora un contratto non è certa la permanenza di Maresca. Tornerebbe di corsa Jacopo Giachetti e l'accordo ancora in essere con Ravenna non sembra essere un problema vista la voglia del play livornese di dare una mano alla sua Virtus.C'è poi il capitolo impianto. Il Palazzetto sarà chiuso per lavori di ristrutturazione. Non è pensabile emigrare al PalaEur e quindi la Virtus, come l'Eurobasket e il volley capitolino, dovrebbe usufruire di una tensostruttura che verrebbe innalzata, in accordo con il Comune, in zona Nuova Fiera di Roma. Ma per la Virtus questa sarebbe solo una soluzione temporanea. La famiglia Toti e i suoi nuovi soci vorrebbero rendere reale un sogno cullato da tempo: la costruzione di un impianto di proprietà che sarebbe la nuova casa del club. Se ne era tanto parlato in passato. Magari è la volta buona.