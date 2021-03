Rivoluzione Smart Home Nardello, Tim: «La casa intelligente aiuta l'ecologia»

Una casa intelligente è più comoda, sicura e sostenibile e se la si vuole vendere vale mediamente il 4% in più. «Si tratta di un mercato ad elevata potenzialità che stimiamo raddoppierà il giro d'affari in pochi anni in Italia, fino a superare il miliardo di euro entro il 2023» sottolinea Carlo Nardello Chief Strategy, Business Development & Transformation Officer di Tim presentando il Primo Rapporto sulla SmartHome elaborato dal Centro Studi Tim. Non basta una smart tv per chiamarsi Smart Home, ci vogliono uno o più dispositivi connessi e comandabili da remoto che formano un ecosistema. Chi le abita sono soprattutto under 40, laureati e già con dei figli, rappresentanti un mercato che globalmente vale 68 miliardi di euro e cresce del 17% ogni anno. L'Italia è in coda (566 milioni di euro) ma la crescita è rapidissima, 26% di media annua. Il Covid ha portato a una battuta d'arresto in termini di ricavi (-6% in Italia) ma è aumentato l'interesse e per questo «ci aspettiamo un rimbalzo importante nel 2021» sottolineano gli esperti di Tim. A fare da traino sono gli assistenti vocali (+59% nel 2019, +11% nel 2020), poi l'home entertainment e gli elettrodomestici, l'illuminazione e i sistemi di sicurezza; non ultimo i sistemi per il controllo dei consumi energetici. Internet è ormai una utility, la quarta dopo gas, elettricità e acqua e avere la connessione in fibra aumenta il valore della casa. «Prendendo a riferimento i mercati americano e britannico in media per l'acquisto di una casa con fibra ottica si paga un prezzo più alto fino al 3,8%, che diventa fino al 15% in caso di affitto».

Giovedì 25 Marzo 2021

