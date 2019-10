Rivoluzione Lazio per il Celtic tocca a Vavro, Lazzari e Jony

Enrico Sarzanini

ROMA Rilanciare i nuovi per fare un passo importante verso la qualificazione al prossimo turno di Europa League. Simone Inzaghi medita un mini turn over domani a Glasgow contro il Celtic in vista anche del tour de force che aspetta i biancocelesti, attesi da una gara ogni tre giorni fino alla prossima sosta di metà novembre. La Lazio in Scozia dovrà fare risultato contro la concorrente più agguerrita per il passaggio del turno. La sconfitta rimediata alla prima giornata contro il Cluj ha scombinato i piani di Inzaghi che in classifica è a tre punti proprio al pari della squadra romena, uno in meno del Celtic capolista. L'Europa League è uno degli obiettivi ma la priorità resta il quarto posto in campionato e le tre gare contro Fiorentina domenica sera al Franchi, Torino mercoledì all'Olimpico e Milan domenica 2 novembre a San Siro impongono un turn over ragionato. Ecco perché il tecnico è pronto a dare nuovamente fiducia ai nuovi acquisti che fino ad oggi non hanno ancora convinto. Su tutti Lazzari che, dopo le belle prestazioni contro Sampdoria e Roma ha subito una piccola flessione e che sabato, inserito nella lista dei titolari, all'ultimo è stato costretto al forfait a causa di un problema intestinale accusato nel riscaldamento. Inzaghi punta forte su di lui, si è battuto per averlo e adesso e spera di poterselo godere appieno. In difesa si rivedrà Vavro, acquistato dal Copenaghen per 12 milioni di euro. Solo due presenze da titolare ed appena 242' giocati il centrale è un punto fermo della nazionale slovacca e spera di diventalo anche nella Lazio. Il suo inserimento è stato più difficoltoso a causa della lingua così come per Jony altro nuovo acquisto che Inzaghi medita di rilanciare ma in ballottaggio con Lulic.

Allerta tifosi. Intanto la Lazio ha messo a punto un vademecum per gli oltre 1.500 tifosi che andranno a Glasgow. In realtà più degli scontri tra tifoserie non esistono precedenti in tal senso si temono comportamenti che potrebbero penalizzare la società come i saluti fascisti contro il Rennes di un gruppetto di ultrà costati la chiusura della Curva Nord dell'Olimpico per la sfida col Celtic del 7 novembre. La Lazio dunque, oltre a dare appuntamento ai sostenitori presso il meeting point, organizzato in Merchant Square nella Merchant City area di Glasgow, ha fatto anche appello «al senso civico della tifoseria affinché vengano evitati comportamenti che possono generare reazioni delle autorità locali». In Scozia d'altronde, legislazione britannica, c'è tolleranza zero verso chi viola l'ordine pubblico nelle manifestazioni sportive.

riproduzione riservata ®

Mercoledì 23 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA