RIVOLTA SENZA QUARTIERE

Barricate in strada anche a Casal Bruciato, dove ieri mattina è esplosa una sommossa anti rom. In prima linea i residenti del quartiere, abitanti in via Cipriano Facchinetti, sostenuti dai militanti Casapound.

«Basta aiuti ai nomadi, prima gli italiani». Questo è stato il tenore degli slogan che ieri mattina fino a tarda serata hanno infiammato la protesta, dove non sono mancati momenti di tensione. Motivo della rivolta popolare è stata l'assegnazione ad una famiglia sinti di un alloggio al sesto piano del civico 90 di via Facchinetti. Ieri mattina però, quando i nomadi hanno di fatto rinunciato alla casa popolare, questa è stata subito occupata da una ragazza di 21 anni di nome Noemi e dal figlio di sei mesi.

Immediato è stato l'intervento della polizia del reparto mobile e del commissariato Sant'Ippolito che ha scongiurato il peggio. Momenti di tensione tra forze dell'ordine e manifestanti si sono registrati quando questi ultimi hanno tentato un blocco stradale davanti a cameramen e fotoreporter.

Dopo i violenti scontri di Torre Maura, la rabbia si espande a macchia d'olio in tutte le periferie romane dove, secondo il piano del Campidoglio, confluiranno nuclei familiari di rom che hanno diritto ad un'abitazione e ad un tenore di vita più dignitoso, nell'ottica dell'attuazione del superamento dei campi rom. Una situazione che ha trasformato in polveriere pronte ad esplodere le periferie romane, già appesantite da gravi problemi sociali che impattano fortemente sulla percezione della sicurezza.

Nei giorni scorsi, come riportato da ieri da Leggo la Digos ha redatto un rapporto in cui venivano evidenziati i quartieri a rischio sommossa, dove occorre muoversi con cautela durante i trasferimenti dei nomadi.

«Dopo Torre Maura, oggi siamo a Casal Bruciato a sostegno dei residenti del quartiere contro l'assegnazione di una casa popolare ai rom che è stata impedita ha dichiarato Davide Di Stefano, di Casapound. È inammissibile che famiglie italiane col massimo punteggio in graduatoria ed in attesa da anche dieci anni di una casa popolare, vengano scavalcate da rom e stranieri. Questo è il vero razzismo ma i romani non sono più disposti a subire e noi siamo con loro».

Secondo Roberta Della Casa, presidente del IV municipio la situazione è ben diversa: «Mi pare evidente che la famiglia assegnataria abbia già rinunciato ieri, perché non ha preso possesso dell'appartamento e se ne è andata, a tutela della propria incolumità. Non c'è nessuna priorità verso l'etnia rom. I punteggi vengono attribuiti su un bando che venne pubblicato nel 2012 dal sindaco Alemanno che attribuisce 18 punti a chi esce da campi rom, centri d'accoglienza e situazioni di emergenza. Quindi mi sembra strano che sia proprio la destra a protestare. La famiglia rom era italiana, residente da circa venti anni e con i figli nati e cresciuti in Italia». La tensione anche a Casal Bruciato rimane alta. Gli abitanti hanno allestito un gazebo sotto l'appartamento della discordia fino alla notifica della revoca.

