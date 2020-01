RIVOLTA INCENDIARIA

Emilio Orlando

Cassonetti ed auto in fiamme hanno illuminato ancora una volta le notti romane. Una situazione che oramai sta diventando una costante, soprattutto da Capodanno in poi: si tratta dello specchio della crisi dei rifiuti.

Cumuli di spazzatura infatti sono andati in fumo, con diverse automobili distrutte. Due i roghi tra sabato e domenica, che vanno ad aggiungersi a quelli che da inizio anno si sono verificati nella Capitale.

Il primo incendio che ha messo a dura prova i Vigili del fuoco e gli agenti delle volanti, si è propagato nel parcheggio di una carrozzeria in via Comasta nella zona della Rustica. Nel piazzale erano parcheggiate sei macchine ed ammassati alcuni rottami di autovetture destinate alle demolizioni. Nel cuore della notte, una mano sicuramente dolosa le ha incendiate. Nessuna rivendicazione è arrivata finora ai proprietari dell'attività commerciale, che hanno dichiarato agli agenti del commissariato San Basilio di non aver mai ricevuto minacce. Gli investigatori sono convinti che il piromane è stato immortalato dalle telecamere di un deposito giudiziario che si trova poco distante dalla carrozzeria. Ancora sconosciuto il movente dell'attentato, ma i detective non escludono che la mano incendiaria possa aver agito su commissione e che dietro il rogo potrebbe nascondersi la criminalità di San Basilio legata al narcotraffico.

Qualche ora più tardi, i pompieri sono dovuti intervenire a pochi chilometri di distanza, in via dei Crispolti, dove le fiamme che si sono sprigionate da un cassonetto hanno bruciato una Fiat Cinquecento parcheggiata accanto al mucchio di rifiuti. Anche in questo caso gli impianti di ripresa a circuito chiuso potrebbero aver filmato le fasi dell'attentato incendiario.

Nell'ultima settimana sono stati un centinaio i bidoni dell'immondizia bruciati, con la media di una decina a notte in tutti i quadranti della città. Dal Tuscolano al Casilino, passando per Monteverde, Prati, Nomentano fino alla Balduina la sala operativa del comando provinciale dei vigli del fuoco ha inviato le autopompe per domare le fiamme.

Durante i festeggiamenti di San Silvestro, grazie all' ordinanza della sindaca Raggi che vietava botti e fuochi d' artificio pericolosi, si sono verificati meno episodi di cassonetti in fiamme rispetto agli anni scorsi. La procura di Roma ha aperto un fascicolo d'indagine - per ora contro ignoti - perché potrebbe esserci un'unica firma dietro tutti gli incendi.

Martedì 7 Gennaio 2020, 05:01

