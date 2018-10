RIVOLTA DELL'AMA

Martedì 23 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Paola Lo MeleIn piazza del Campidoglio per protestare contro la mancata approvazione del bilancio di Ama. Così ieri tanti dipendenti dell'azienda, accompagnati dai sindacati Fp Cgil, Fit Cisl e Fiadel, hanno fatto sentire in Comune la loro voce e le loro preoccupazioni. Prima tra le quali la tenuta delle retribuzioni, finita nero su bianco sul più grande striscione esposto: Lo stipendio non si tocca.Alla base dell'allarme ci sono verifiche ancora in corso su partite finanziarie tra Comune e Ama che stanno bloccando l'ok al bilancio aziendale. Una circostanza che ha avuto ricadute anche sullo slittamento del consolidato di Roma Capitale la cui scadenza era fissata al 30 settembre. E non finisce qui. «Se l'amministrazione non garantisce per i debiti di Ama con le banche, l'azienda andrà in crisi finanziaria e, come messo nero su bianco dal presidente Bagnacani in una recente lettera, avrà difficoltà a pagare gli stipendi da ottobre», ha rivelato il segretario della Fp Cgil Natale Di Cola. Che nella stessa occasione, insieme agli altri due sindacati, ha rilanciato un giorno di astensione dal lavoro che potrebbe avere ricadute non da poco nella raccolta rifiuti già in affanno: «Raggi ci ascolti. L'amministrazione si sbrighi a risolvere questa questa situazione e approvare il bilancio di Ama, altrimenti lo sciopero del 5 novembre, che i cittadini non meritano, sarà inevitabile», l'ultimatum. Accanto a lui Marino Masucci, segretario generale Fit Cisl: «Siamo allarmati per la sostenibilità aziendale e per gli stipendi dei lavoratori a rischio. L'azienda non ha più liquidità e sta pagando i dipendenti con i soldi incassati della Tari» .Dal Campidoglio nel recente passato sono arrivate diverse rassicurazioni sull'approvazione in tempi brevi del bilancio della municipalizzata. Ma ora il tempo stringe. E anche le opposizioni in Comune si fanno sentire. Per Stefano Fassina mentre «lavoratori e sindacati hanno avuto e hanno un profondo senso di responsabilità verso i cittadini, la giunta è inerte». Dal Pd Giulio Pelonzi si appella alla prima cittadina: «Raggi e Lemmetti non perdano altro tempo».riproduzione riservata ®