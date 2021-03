Rivolta degli ambulanti bloccata piazza Venezia

Centro paralizzato ieri mattina dalla protesta degli ambulanti contro Virginia Raggi e l'applicazione della direttiva europea Bolkestein. A piazza Venezia le associazioni hanno manifestato contro lo stop del Campidoglio alla proroga delle licenze. Con circa 150 furgoni, il traffico già messo a dura prova dallo sciopero dei trasporti pubblici e dal maltempo si è letteralmente congestionato. «Ci sono 12mila lavoratori che, all'improvviso, si ritrovano ad essere abusivi», la denuncia degli ambulanti. La decisione era arrivata il 19 febbraio scorso, dopo un parere chiesto dal Campidoglio all'Autorità garante della Concorrenza: blocco delle proroghe delle licenze, anche quelle già in corso di rinnovo, e conseguente messa a bando. Una decisione che smentisce i provvedimenti legislativi nazionali sui rinnovi delle concessioni di posteggio per il commercio su area pubblica, giudicati illegittimi dall'Autorità. Proprio questo ha fatto infuriare gli ambulanti, sostenuti in maniera trasversale nella loro protesta dalle opposizioni in Campidoglio.(E. Chi.)

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Marzo 2021, 05:01

