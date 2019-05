RIVOLTA ANTI-NOMADI

Flavia Scicchitano

«Li vogliamo vedere tutti impiccati, bruciati». Il presidio di alcuni abitanti di Casal Bruciato, alla periferia di Roma, contro l'assegnazione di una casa popolare a un nucleo di 14 nomadi, provenienti dal campo de La Barbuta, si trasforma in una rivolta. I residenti di via Sebastiano Satta lunedì sono scesi in strada assieme ai militanti di Casapound per protestare contro l'ingresso dei nomadi nell'abitazione. Ieri si sono riuniti in un'assemblea pubblica scatenando nuove tensioni e per oggi è in programma una nuova manifestazione.

«Noi qui non li vogliamo», «Abbiamo paura. Hanno una brutta fama». E i toni si alzano: «Li vogliamo vedere tutti impiccati, bruciati», urlano alcune donne radunate nel cortile condominiale di via Satta. «A mio nipote quando aveva 11 anni gli hanno puntato un coltello alla gola per rubargli un euro», racconta Valentina, 24 anni e una serie di tatuaggi sulle braccia. «Richiamiamo Mussolini», dice una sua amica ironicamente. «Magari», rispondono altri del gruppo di Casapound in coro.

E ancora giù contro la presidente del IV Municipio, Roberta Della Casa: «Ma perché non se li porta a casa lei?». Nonostante il clima teso e le intimidazioni, la famiglia ha deciso di non lasciare la casa. E ieri era atteso il ritorno, tra poliziotti schierati e inquilini sul piede di guerra davanti ai portoni. «Ci hanno detto che noi, con le nostre famiglie e i bambini, dovevamo subito uscire da casa. E ci hanno minacciato dicendoci che ci avrebbero tirato bombe e ci avrebbero picchiati - riferisce il padre della famiglia rom - I miei figli ora hanno paura. Per fare la spesa siamo stati scortati dalla polizia. Ma a questa casa abbiamo diritto ce l'ha assegnata il Comune».

«Noi come amministrazione non abbiamo intenzione di piegarci. Siamo assolutamente compatti perché stiamo applicando la legge - ha detto l'assessora alle Politiche abitative, Rosalba Castiglione al termine dell'incontro - Questi bambini sono nati a Roma, sono romani, hanno uno slang romano. I bambini piangevano e continuavano a dire ci ammazzano. Ma come siamo finiti! Abbiamo fatto un lavoro per tranquillizzarli. Il prima gli italiani, no agli stranieri non appartiene alla cultura di questo Paese, alle nostre leggi. Facciamo appello al buon senso dei cittadini per una accoglienza che sia tale».

