RIVOLTA A SCUOLA

Lorena LoiaconoPolizia in una scuola elementare, in un istituto comprensivo di Tor Marancia. A far scattare l'allarme è stata la preside. Il motivo? Nessuna rissa tra studenti né furti o aggressioni, la dirigente aveva ricevuto le proteste di un gruppo di mamme esasperate per il cambio delle maestre.Dovrà tornare in qualche modo l'armonia, nella scuola Poggiali-Spizzichino, dove con l'inizio dell'anno scolastico sono iniziati i problemi. Prima con i docenti in cattedra poi con la spaccatura con la preside. Le mamme di una classe di prima elementare, infatti, sono state prima invitate a conoscere le due maestre e poi, il giorno dopo, hanno scoperto che l'incarico era cambiato. Così come le maestre. Non solo, dall'inizio dell'anno scolastico proseguono infatti anche i problemi con l'assegnazione del docente di sostegno. Un problema comune a molte scuole in tutta Roma che, con l'avvio dell'anno scolastico, assistono a continui cambi di maestre e professori, sia di ruolo sia supplenti, in attesa di quelli definitivi.Ma in questo caso gli animi si sono inaspriti un po' troppo. La nuova preside Maraffi, giunta a scuola, ha avviato una «rivoluzione digitale», come raccontano le mamme, «dematerializzando documenti e moduli e affidandosi a circolari online. Anche per famiglie poco pratiche con mail e scansioni». Qualche disagio quindi, per le famiglie poco esperte di hitech e posta elettronica in zona Tor Marancia, c'è stato. Per le famiglie, inoltre, è stata una sorpresa anche la decisione di regolamentare le uscite e le entrate a scuola fuori orario, con delega. Una decisione discussa e rivista, in accordo con la preside stessa che ha poi comunicato che non ci sono limiti ai permessi per i ragazzi.«Stiamo seguendo questo avvicendamento con la nuova dirigenza - spiega il presidente di municipio Amedeo Ciaccheri - è un passaggio delicato che può creare tensioni. Seguiremo la vicenda con l'assessore alla scuola Vetrugno per mediare possibili conflitti tra le varie componenti». Insomma, un avvio di anno scolastico fatto di frizioni, contrasti e trattative. Ma la scintilla è scattata quando alcune mamme si sono recate nella segreteria scolastica di via Leonori per discutere della mancanza del docente di sostegno (arrivato ieri dopo le proteste).La preside non vuole sentire il vociare delle mamme, alcune delle quali avevano anche un neonato in braccio, e chiama le forze dell'ordine. Gli agenti arrivano e trovano le mamme con i bambini. Nell'imbarazzo generale tutto torna alla calma. Fino al prossimo incontro, fissato per giovedì.riproduzione riservata ®