Rivincita social: il club 3° in Italia

ROMA - Nel mondo reale non sono arrivati titoli e in questa stagione è a rischio pure la partecipazione Champions. In quello virtuale, soprattutto nella galassia social, però la Roma il suo scudetto l'ha vinto. Il club giallorosso conta ad oggi 15 milioni di followers sparsi soprattutto tra Instagram (2,4 milioni), Facebook (9,2 milioni) e Twitter (1,7). Un'impennata incredibile rispetto a 4 anni fa quando il bilancio ne segnava cinque. E che ha permesso alla Roma di raggiungere addirittura l'Inter che oscilla sui 16 milioni. Se togliamo lo strapotere juventino (circa 65 milioni) anche il paragone con il mega brand Milan non fa più impallidire (36 milioni). Mentre Napoli e Lazio rincorrono senza speranza: 5,5 milioni per il club di De Laurentiis; appena 1,8 per quello di Lotito (il solo Totti ne vanta 4,6).

La Roma inoltra parla 13 lingue sui social (l'ultima è quella nigeriana). Un gran lavoro quindi quello dei social media manager giallorossi capeggiati da Paul Rogers. Purtroppo non accompagnati da quelli sportivi che avrebbero aiutato la Roma a ottenere ancora più follower.

Proprio il post dopo lo storico gol di Manolas al Barcellona un anno fa ha ottenuto 318 mila like e 182 mila retweet, molti di più rispetto a top club come Real Madrid o Liverpool.

