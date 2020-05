Rivera: «I miei vent'anni di parole pazze»

Paolo Travisi

Fino a quando. È la frase che ha assillato Linus, sin dalla gavetta nelle radio milanesi fine anni '70. E tempo dopo, anche quando è diventato il direttore di Radio Deejay, il quesito è rimasto nei pensieri come fosse un jingle. L'unico modo per allontanarlo, è stato immaginare il giorno d'addio, come ha scritto nel libro Fino a quando, un lungo racconto tra ricordi ed emozioni. «È una cosa che non vedo lontana, forse 3 o 5 anni, devo iniziare a prepararmi mentalmente».

Perché questa frase è stata la sua ossessione?

«A noi che facevamo radio agli inizi, ci sembrava una cosa piovuta dal cielo, e ci chiedevamo fino a quando avremmo avuto questa fortuna. E poi c'è la credibilità: nella mia testa la radio aveva una valenza giovanile, mi dicevo non è che uno con i capelli bianchi, può mettere i dischi. Ed eccomi qui».

Per chi fa il suo lavoro deve esserci per forza un addio?

«Non è obbligatorio smettere, m'ispiro al mondo dello sport, l'altra mia grande passione, e lì c'è questo momento formale e definitivo, forse mi sono fatto influenzare».

Nel libro si percepisce una sensazione di felicità non piena, come se ci fosse altro da raggiungere.

«Nessuno è felice del tutto. Io per radio racconto i fatti miei, per far in modo che la gente possa identificarsi, ma è il me stesso allegro e positivo. Anch'io ho avuto momenti difficili e nel libro ho voluto dire non invidiatemi se vi sembro fortunato, sono come voi».

Come si trova l'equilibrio tra la brutta musica che si deve passare e la buona musica?

«Sentiamo il dovere di farlo per differenziarci, mettendo della musica più moderna e propositiva. Fino agli anni Duemila era più facile, assomigliavamo ai dischi che suonavamo, oggi noi e il pubblico siamo più grandi, mentre la musica è sempre più adolescenziale. La più condivisibile è Billie Eilish, ma ha 18 anni».

Immagino avrà i numeri di tanti big della musica. Chi chiamerebbe per una birra?

«Il primo è Lorenzo, con lui posso parlare di tutto, anche di bicicletta, da quando è tornato in Cile ci siam8o sentiti spesso. E Vasco. Lo conosco dall'album Colpa di Alfredo, è una persona diversa da quella sul palco, anche tenera perché avrebbe voglia, come nel mio caso, di far emergere una parte che la gente non conosce».

Come suo successore, a chi darebbe lo scettro?

«A qualcuno che sta cominciando. Non smetto finché non l'ho trovato, e siccome non ne vedo molti all'orizzonte mi sa che andrò avanti per molto».

Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Maggio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA