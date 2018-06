Riunione lampo su pensioni e nomine, ma nulla di fatto

Venerdì 8 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessandra SeveriniRiunione lampo per il nuovo governo, ormai pienamente operativo dopo la fiducia ottenuta a Camera e Senato. Il Consiglio dei ministri di ieri sera è durato meno di un'ora. A presiederlo, Matteo Salvini, in qualità di vicepremier anziano, vista l'assenza del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in volo per partecipare al G7 in Canada. Nel Cdm, Salvini ha nominato il suo capo di gabinetto: la scelta è caduta sul prefetto di Bologna Matteo Piantedosi. Nessuna novità invece è arrivata sulla nomina dei viceministri e sottosegretari, segno che il completamento della squadra di governo è operazione molto complessa su cui Lega e 5 stelle devono ancora trovare la quadra. «Verranno nominati la prossima settimana» ha assicurato lo stesso ministro dell'Interno. Nessuna novità anche sul fronte pensioni, ma la revisione della riforma Fornero è talmente complessa (e costosa) da richiedere sicuramente più tempo. L'obiettivo rimane l'introduzione della quota 100 tra età e contributi con un'età minima di 64 anni (ma potranno essere utilizzati al massimo due anni di contributi figurativi) e la possibilità di andare in pensione a qualsiasi età purchè si abbiano 41 anni e mezzo di contributi. Il costo di questo intervento dovrebbe variare fra 5 e 9 miliardi. Il Cdm non ha sciolto neanche il nodo delle nomine in Cassa depositi e prestiti. Ma dovrà occuparsene inderogabilmente entro il 16 giugno. Nella riunione di ieri dunque il Consiglio dei ministri si è limitato a approvare, in attuazione di una direttiva Ue, un decreto legislativo sui requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna e ha deciso di esercitare, «a tutela degli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale», la golden power sull'operazione di acquisizione della Next Ingegneria dei Sistemi spa ad opera della società Defence Tech Holding srl. La golden power permette all'esecutivo di fissare alcune condizioni e paletti all'operazione. Stesso potere è stato esercitato sulla modifica della governance decisa dagli azionisti della società Reti Telematiche Italiane spa, a salvaguardia delle attività strategiche della società nel settore delle comunicazioni.riproduzione riservata ®