RITORNO DI FIAMMA

Come nelle favole. Sorrisi d'intesa, sguardi poi la mano trattenuta come a non volerla più lasciar andare. Non è la sceneggiatura di un film ma una romantica realtà che sta facendo sognare tutto il mondo. I Sag (Screen Actors Guild) Award 2020 che si sono tenuti nella notte di domenica - ora italiana - verranno ricordati non tanto per i premiati ma per l'incontro tra Brad Pitt e Jennifer Aniston. Sposati dal 2000 al 2005, i due, entrambi single, sono tornati in buoni rapporti, si potrebbe quasi parlare di amicizia. Ma la loro storia d'amore è rimasta impressa nei cuori dei loro fan e inevitabilmente si aprono gli schieramenti, da un lato i cinici, quelli che «Brad hai perso il treno» e sperano nella resistenza di Jennifer, dall'altro gli inguaribili romantici alla Antonello Venditti «Certi amori non finiscono».

Ve li ricordate? Lei era la popolarissima star di Friends, lui un'icona di Hollywood. Lei la ragazza della porta accanto, lui l'idolo del cinema, belli, bellissimi da sogno. Tutto perfetto fino a quando sulla loro strada arriva un'altra icona Angelina Jolie. Il divorzio fa soffrire anche i fan, la Aniston viene ricoperta d'amore dal pubblico che gioisce dei suoi successi e della sua rinascita. Quando nel 2016 Brad Pitt divorzia da Angelina Jolie la prima donna che chiama è Jennifer Aniston invitandola a cena, lei declina l'invito e diventa l'eroina di tutte le donne tradite che possono finalmente prendersi una rivincita.

Ma i due quando sono insieme sono come il miele per le api irresistibili. Dopo anni si sono ritrovati, hanno costruito una nuova amicizia, lui ha partecipato alla festa dei 50 anni di Jennifer e il 14 dicembre 2019 è stato il super ospite del suo Christmas Party 2019. L'epilogo durante il premio assegnato dal sindacato attori, le foto dei due ex insieme sono diventati virali in pochissimo tempo ma c'è di più: Brad Pitt è salito sul palco dei Sag a ritirare il premio come miglior attore non protagonista per il ruolo in C'era una volta a Hollywood, in platea c'era Jennifer che ha riso alle sue battute. Poco dopo è il turno della Aniston, premiata per The Morning Show, splendida in bianco, Pitt, che si trovava nel backstage, ha lasciato ogni cosa per seguire il suo discorso di premiazione attraverso uno schermo. Infine l'incontro nel backstage che accende le speranze dei più romantici, Jennifer avanza nel suo Dior, Brad la guarda, un sorriso enorme riempie i loro volti, prima l'abbraccio, poi il tenero bacio sulla guancia, i flash dei fotografi impazziscono, Jennifer va via lui la trattiene per una mano come nelle favole.

Martedì 21 Gennaio 2020, 05:01

