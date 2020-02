RITORNO DALL'INFERNO

Valeria Arnaldi

Occhiali protettivi e mascherine sul viso: sono rientrati, ieri, nel nostro Paese i 56 italiani, tra i quali sei bambini, che erano rimasti bloccati a Wuhan a causa del coronavirus. L'incubo per loro sembra ormai alle spalle: dai primi esami, infatti, risultano tutti in buona salute.

«Al momento stanno tutti bene», ha affermato Stefano Verrecchia, responsabile dell'Unità di crisi della Farnesina, dopo il check iniziale. «Sono stati sotto pressione e sono un po' stanchi da viaggio ma non appaiono particolarmente provati». Non è ancora possibile però mettere la parola fine alla paura. Dopo l'atterraggio del Boeing 767 del quattordicesimo stormo dell'Aeronautica all'aeroporto militare di Pratica di Mare, il gruppo, a bordo di due pullman militari, è stato condotto alla città militare della Cecchignola, a Roma, dove i connazionali rimarranno sotto osservazione, in quarantena, per due settimane, ossia per il tempo massimo di incubazione del virus. Solo tra quattordici giorni dunque, se non si manifesteranno sintomi compatibili con quelli del coronavirus potranno fare ritorno a casa.

Non tutti, inoltre, sono riusciti a lasciare la Cina. Un diciassettenne, ospite di una famiglia a 400 chilometri da Wuhan nell'ambito di un progetto che prevede un anno scolastico all'estero, è stato fermato all'aeroporto, prima dell'imbarco, a causa di alcune linee di febbre. Le sue condizioni non sarebbero preoccupanti, ma i protocolli sanitari internazionali vietano di salire a bordo a chiunque mostri sintomi compatibili con quelli del virus. Il giovane ora è seguito da personale medico, dell'ambasciata e del ministero degli Esteri cinese e l'Unità di Crisi è in stretto contatto con la famiglia. Bisognerà attendere che sia guarito perché anche lui possa fare ritorno in Italia e iniziare qui la sua quarantena.

Non è l'unico italiano ad essere rimasto a Wuhan. Stando ai dati della Farnesina, erano ottanta le persone che avrebbero potuto fare ritorno in Italia, ma più di venti hanno deciso di restare in Cina. È impossibile, invece, a detta della stessa Unità di Crisi, calcolare quanti sono gli italiani presenti in Cina, in zone diverse da quelle di Wuhan. Si parla di centinaia di persone, perlopiù turisti: sarebbero almeno 500 le richieste già avanzate per il rientro da aree fuori dalla regione di Hubei.

Intanto, i connazionali alla Cecchignola vivono come sorvegliati speciali. Per accoglierli sono state disposte stanze perfettamente isolate. I pasti vengono serviti in confezioni monoporzione. Ognuno deve mangiare nella propria stanza. Gli avanzi vengono distrutti. I medici che visitano i 56 più volte al giorno indossano tute di protezione. Sono studiate tutte le misure per evitare ogni possibilità di contagio. Anche i militari che hanno accompagnato il gruppo dovranno rispettare la quarantena. Nella struttura sono disponibili stanze di isolamento. Eventuali casi positivi saranno subito trasferiti all'istituto Spallanzani.

