Wicky's Wicuisine e il magnifico regno di Wicky Priyan. Un ristorante che è eccellenza, e per molti versi una rarità. Eleganza, bravura, rispetto. A due passi dal Duomo, è un posto incredibile per gli amanti della cucina giapponese contemporanea e moderna. A renderlo tale è l'abilità e la saggezza, appunto, di Wicky Priyan.

Da un decennio in Italia, ha portato nel Belpaese tutto quello che ha imparato dai suoi maestri e che ogni anno, da fedele allievo, torna a trovare: Keller di Bali, Kan di Tokyo e Kaneki di Kyoto. Il locale è accogliente, con legno naturale e banconi che riprendono i colori della terra. Un lungo tavolo di marmo nero a ridosso del banco di lavoro riservato a un numero limitato di commensali permette di dialogare direttamente con lo chef mentre è all'opera. Il menu degustazione, servito su piatti unici, comprende portate tra carne e pesce che strizzano l'occhio all'Italia. Come il Carpaccio 5 continenti, Mare di Sardegna, Sushi Kan e Sushi Kobe, Mountain egg, Italia e Giappone fino allo Tsurumi Ramen. Mentre la sala della luna piena, con tanto di luce dorata che la riecheggia, rende omaggio al passato di Priyan, riportandolo alle origini. «Ho il massimo rispetto per la natura e quello che ci offre, - dice lo chef - l'ho imparato da bambino; nel mio villaggio non c'era luce e per studiare usavo le candele. Mi ricordo ancora quando aspettavo la luna piena riflessa sull'acqua, un momento magico, di assoluta serenità».

