Rita VecchioVasco Rossi, Bebe Vio, Aldo Grasso, Cristina Donadio. Sono solo alcuni degli autori famosi del nuovo Vocabolario della Lingua Italiana.Il rocker di Zocca (foto) non può che scrivere la voce Spericolato dopo 35 anni dalla sua partecipazione a Sanremo proprio con la canzone Vita Spericolata: «Spericolato, rischioso, avventuroso. Nel senso che dice Nietzsche, vita vissuta pericolosamente e pienamente accettandone le sfide, i rischi, le fatiche, le gioie e le sofferenze Vita spericolata al Festival di Sanremo (1983): un'autentica provocazione nel cuore del sistema della canzone italiana e uno schiaffo della nuova generazione alla platea perbenista dell'epoca».Così Sogno di Bebe Vio, la campionessa di scherma paralimpica: «Una parola magica, che evoca un pensiero astratto, ma che vorremmo concreto. Tutti sogniamo, fin da piccoli, e più siamo piccoli più grandi sono i nostri sogni. Io da bambina sognavo di partecipare all'Olimpiade. Poi la vita mi ha fatto deviare il percorso e ho cominciato a sognare la Paralimpiade. Ma sognare non basta: devi volere, programmare, inseguire, sudare». Allo stesso modo, Reinhold Messner, alpinista e autore, definisce Salita, l'attrice Paola Minaccioni, Tragicomico, il critico televisivo Aldo Grasso, Televisione e via dicendo. Nomi che si aggiungono ad altri autori d'eccezione, da Verdone ad Armani, delle edizioni precedenti.