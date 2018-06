Lunedì 11 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Rita VecchioVasco è Vasco. Prima, dopo e durante. Il suo rock non è un'opinione. Anche dopo il mega raduno del Modena Park. Anche quando si sposta in spazi più piccoli, gli stadi. Dopo la data 0 a Lignano, dopo le due di Torino e Padova, il nuovo Vasco non stop live arriva stasera e domani allo Stadio Olimpico di Roma.Concerto che parte con Cosa succede in città, canzone che sa di super rock, e ancor più di metal industrial, rivisitazione esplosiva del brano scritto nell'85, ma che veste bene i panni dell'attualità. Metal industrial e ripescati dalla cantina anni ottanta, anche Fegato spappolato, con una citazione ai Metallica (Enter sandman) e Domenica lunatica. Un concerto che «rotola giù perfettamente» per due ore e mezzo di puro godimento e «gioia», quella che Vasco si augura di portare tra musica, laser, fiamme e led. Momenti hard rock e ballate, Adesso che tocca a me e Stupido hotel. Tre medley, Rock (con il mashup di Delusa) con effetti fuoco, Elettro-Dance (Brava/L'uomo più semplice/Ti Prendo e Ti Porto Via/Dimentichiamoci questa città) e Acustico (Dillo alla luna, L'una per te, E..). E il finale con le immancabili quattro, Siamo solo noi, Vita spericolata, Canzone e Albachiara.Con lui, la «band più bella del mondo». La potenza protagonista di Stef Burns - in Fegato fegato spappolato e Domenica Lunatica suona la chitarra a 7 corde -, Matt Laug, Vince Pàstano, Alberto Rocchetti, Frank Nemola, e una new entry: la polistrumentista Beatrice Antolini. È lei in Ciao, strumentale alla prima esecuzione da Ma cosa vuoi che sia una canzone, album che compie oggi 40 anni e l'Interludio con parti musicali ispirate a Morricone e Kubrick. Assente anche a Roma, il Gallo Claudio Golinelli (portato in ospedale durante le prove di Lignano) e sostituito da Andrea Torresani.Dopo l'Olimpico, due date a Bari e chiusura a Messina il 21 giugno. Tour sold out dall'inizio alla fine, con più di 450mila biglietti venduti e precauzioni prese per il secondary ticketing: botteghini aperti a lotti e distanziati nel tempo per combattere il mercato parallelo di vendita online a prezzo maggiorato di biglietti miraggio, come si legge sulla sua pagina ufficiale. Vasco è Vasco, si sa. E non c'è storia che tenga.riproduzione riservata ®