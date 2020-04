Rita Vecchio

Un progetto solidale, dal titolo Nemico Invisibile. Un brano in uscita oggi, Il nostro tempo. È l'equazione musicale di solidarietà tra pop e rap nata dall'idea di Mario Biondi e di Annalisa Minetti, con la partecipazione di trenta artisti. Da Dodi Battaglia e Gaetano Curreri a Petra Magoni al rapper Andrea Callà. Il ricavato a favore dell'associazione per l'invecchiamento attivo, Auser.

Biondi, la musica unisce.

«La canzone dà una spinta all'anima. Beneficio effimero, ma fa bene. Viviamo un momento terribile. Doloroso. Stiamo perdendo i nostri cari. Con Petra Magoni volevamo fare qualcosa di jazz. Poi la telefonata di Annalisa Minetti che mi propone un progetto solidale. E allora ho chiamato artisti amici che si sono messi all'opera».

Non è facile creare in questo periodo.

«Alcuni mi hanno risposto che non se la sentivano. Ed è rispettabilissimo. Questo brutto periodo ci porterà un cambiamento importante. Speriamo meno ipocrisia e più principi».

Dio ci aiuti a risorgere, canta.

«Non sono un ecclesiasta. È intercalare per giocare, qui evocativo. Un urlo. Dico anche aiutiamoci: serve rispetto e armonia con chi ci circonda. Il qualunquismo è peggio del coronavirus».

La musica come si salva?

«Musica è salvezza. Siamo artisti che vivono di passione. Molti di noi fortunati, ma dobbiamo pensare anche ai fonici, ai padroni dei teatri. Non lo si deve dimenticare a livello politico».

