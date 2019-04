Rita Vecchio

Un concept innovativo nella forma e nella sostanza. È questo Amor, il locale fast-casual dei fratelli Alajmo disegnato da Philippe Starck che apre oggi in corso Como a Milano. Il civico è il 10, con l'entrata accanto al famoso fashion store.

«Fast casual ma di alta qualità» sottolinea lo chef Massimiliano Alajmo che espone sul bancone anni di studi e passione. Il più giovane al mondo a raggiungere le tre stelle (a 28 anni, chef del ristorante Le Calandre, nel Padovano), conta insieme al fratello Raffaele, ceo e maître des lieux del Gruppo Alajmo, oggi l'11ª apertura. Il design è del francese Starck, lo stesso a cui la famiglia Alajmo aveva affidato il restyling del Caffè Stern di Parigi, Amo a Venezia e il Caffè Quadri in San Marco. Leggerezza, autenticità, naturalezza, gusto «e una spolverata di Amor», sono il denominatore comune tra maschere dorate alle pareti, banconi di legno e un delizioso dehor. Nel menu ci sono le pizze al vapore brevettate da Massimiliano - dalla vegana alle acciughe e chorizo, alla amatriciana - e le croccanti (interessante uovo e bacon, con farina integrale e cipolla al balsamico), i MassCalzoni salati e i MassCalzini dolci, croissant, brioche all'italiana con olio extravergine invece del burro. La caffetteria firmata Torrefazione Giamaica, cocktail (Cocalandre e rum, limone e pino mugo con gin, lo Spritz Alajmo), vini (divisi in bianco, moro e mosso), sode fatte in casa, centrifughe. Un progetto apripista: «Entro l'anno contiamo di inaugurare altri Amor a Milano, e poi in altre città».

