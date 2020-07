Rita Vecchio

Un cavallo, cappello da cowboy e di bianco vestita. Ecco il ritorno di LP. Nuovo singolo per la cantante statunitense, The One That You Love, che sa di western. Di saloon. Il video ha già raggiunto quasi 2 milioni di views. All'anagrafe - anche se come ribadisce a fine intervista è un nome con cui non ama farsi chiamare - è Laura Pergolizzi. Origini italiane (nonni materni di Napoli e il nonno paterno di Palermo), si è fatta conoscere al grande pubblico principalmente con il successo di Lost on you cantato anche al Festival di Sanremo dove è stata superospite nel 2017. Il 1° agosto sarà in live stream, in diretta dagli studi The Beehive a Los Angeles, per una sola data virtuale (biglietti acquistabili su veeps.com, portale che darà accesso a una serie di contenuti esclusivi, come il backstage in anteprima di stasera). Una parte del ricavato andrà in beneficienza e devoluta alla National Black Justice Coalition (NBJC).

The One That You Love è il suo ritorno.

«Un brano nato in Messico. Ero con Mike (Del Rio, produttore americano con cui torna a collaborare dopo il successo di Lost on you, ndr) a San José del Cabo. E mentre scherzavamo, abbiamo visto un ragazzo con un cappello da cowboy suonare degli accordi su una chitarra fantastica. È sempre difficile spiegare come nasce una canzone. Ecco, per spiegare questa, uso quella immagine precisa. Una magia».

Collaborazione bis con Mike del Rio.

«Con Mike mi diverto. Pure ad andare a cerca di funghi. È il mio migliore amico. Vedo artisti che vanno alla ricerca di cose nuove. Non è il mio mood. Io scrivo con chi sto bene».

Canta di battaglie d'amore.

«Sono costantemente in lotta per l'amore. E più sono in lotta, e più resto sorpresa. Pensi che tutto va male, ma poi tutto diventa bellissimo. O al contrario. Le persone cambiano costantemente e penso che l'amore debba essere goduto nel presente. Non può essere pianificato».

Lei ha fatto coming out tranquillamente.

«Non vedo il problema. Penso che alla gente piaccia soffermarsi sulle differenze. Chiamarmi artista gay è come chiamare il colore verde green green. È ridondante».

Quando esce il nuovo album?

«A fine marzo 2021».

Che ricordo ha del Festival di Sanremo?

«Molto divertente. Gi artisti, il vino. Amo stare in Italia perché amo gli italiani».

Come ha trascorso la quarantena?

«A Los Angeles. Mangiando e bevendo bene. Facendo yoga. Scrivendo canzoni, suonando la chitarra. E con il mio cane».

Perché non ama farsi chiamare più con il suo nome di nascita?

«É un nome che danno prima di sapere chi sei e come sei. LP mi è sembrato subito appartenermi. E ora, quando qualcuno mi chiama Laura Pergolizzi, non rispondo visceralmente. Io mi chiamo LP».

Ultimo aggiornamento: Friday 31 July 2020, 05:01

