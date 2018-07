Mercoledì 11 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Rita VecchioUn appuntamento col gusto. Quello stellato. Quello degli chef che fanno sognare. Il tutto nella cornice dell'Auditourium. Svelato il parterre di ristoranti e chef della settima edizione di Taste of Roma, grandi protagonisti dell'alta cucina che dal dal 20 al 23 settembre sfileranno ai Giardini Pensili del Parco della Musica.Una grande festa dove gourmet e amanti della buona cucina siedono alla stessa tavola per condividere la loro passione per il cibo. Cocktail Academy, divertenti degustazioni, abbinamenti birra-cibo e showcooking. Diciotto i ristoranti per oltre 72 piatti. La Pergola Hotel Rome Cavalieri, Imàgo all'Hassler, Tordomatto, Glass Hostaria, Metamorfosi, La Terrazza Hotel Eden, All'Oro, Barrique, Mirabelle Hotel Splendide Royal, Magnolia, Acquolina, Bistrot 64, Finger's, Il Convivio Troiani, Per Me, Ristorante il Tino, Enoteca Al Parlamento, Maestri in Cucina Ferrarelle. E un allestimento totale di diciotto cucine. Un evento che sarà occasione per avvicinarsi ai grandi chef e alla loro idea di cucina, espressa in 4 portate a un costo accessibile a tutti (variabile tra i 6 e i 10 sesterzi. 1 sesterzio equivale a 1 euro).«Lavoriamo con e per il cibo da anni, - dice Mauro Dorigo, General Manager di BE.IT. events. - È inevitabile che per noi rappresenti una delle massime espressioni artistiche che coinvolge i cinque sensi. Raccontiamo con innovazione, cercando di regalare un'esperienza irripetibile». Innovazione che si traduce in evoluzione culinaria. E anche quest'anno, il quarto piatto del menu di ogni ristorante sarà il loro #piattodautore.Attesi gli chef Heinz Beck, tre stelle di La Pergola dei Cavalieri, Cristina Bowerman di Glass Hostaria, Angelo Troiani del Convivio e di Acquolina, Francesco Apreda di Imago Hessler, Oliver Glowing di Barrique, Fabio Ciervo di La Terrazza Hotel Eden, Adriano Baldassarre di Tordomatto, Roy Salomon Caceres di Metamorfosi, Riccardo Di Giacinto di All'Oro, Stefano Marzetti di Mirabelle Hotel Splendide Royal, Alberto Faccani di Magnolia, Kotaro Noda di Bistrot 64, Roberto Okabe di Finger's, Giulio Terrinoni di Per Me, Daniele Usai di Ristorante il Tino, Massimo Viglietti di Enoteca Al Parlamento, Iside De Cesare e il maestro pizzaiolo Corrado Scaglione. Biglietti a 16,00 euro e Vip Lounge a 60 euro.riproduzione riservata ®