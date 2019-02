Venerdì 8 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Rita VecchioUltimo che diventa primo se lo è sentito ripetere praticamente da quando ha iniziato. E anche se dice di non essere proprio contento di questo gioco di parole, sono i fatti a parlare. Sin da subito è stato il favorito del Festival. Spotify, Apple Music e iTunes lo hanno già in gara il re della musica digitale. Così, il ventitreenne del quartiere romano di San Basilio, ritorna da big sul palco dell'Ariston dopo la vittoria dell'anno scorso tra i Giovani. Per lui, un disco in arrivo Colpa delle favole, un tour in 18 palazzetti e la grande festa del 4 luglio all'Olimpico di Roma. «Sono più emozionato dell'anno scorso - Sorride Niccolò Moriconi, questo il suo vero nome - E sono anche un po' stressato. Il fatto che scommettano sulla mia vittoria mi mette ansia».Si immaginava di tornare così presto?«Lo speravo. E aveva un senso tornarci con questa canzone in cui credo molto».Si intitola I tuoi particolari.«Metto in risalto la quotidianità a cui molto spesso non si dà peso. Quando si va troppo di fretta, si perdono le cose che contano».Nostalgico?«Nell'ultimo anno si è riempita la vita artistica e si è svuotata quella privata. Credo sia normale. E nella canzone si sente».E stasera nei duetti porta Fabrizio Moro.«Non ho dovuto nemmeno pensarci. È stata la mia prima scelta».Se dovesse vincere«Divento astemio (ride, ndr) dedicherei la vittoria a me stesso».Si è tolto qualche sassolino dalla scarpa?«Sicuramente quello di riuscire a tornare al Festival come big».Progetti dopo Sanremo?«Ad aprile esce Colpa delle favole, il mio nuovo disco con una canzone - Fateme Cantà - in romano. E poi un lungo tour che si chiuderà proprio nella mia città».E poi?«Mi fermo un po'. Giro il mondo. Visito Singapore e Austria, due posti che ho sempre sognato di vedere».