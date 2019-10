Rita Vecchio

Trenta. Sono gli anni della Guida del Gambero Rosso che dal 1991 premia i migliori ristoranti d'Italia.

Trentacinque invece i ristoranti Tre Forchette nel 2020, insigniti con il riconoscimento massimo. Numeri triplicati rispetto alla prima edizione, a far comprendere di come la cucina si sia evoluta.

Sul podio del Gambero c'è Reale, regno dello chef Niko Romito, a Castel di Sangro con 96 punti. Seguono l'Osteria Francescana di Modena di Massimo Bottura e La Pergola dell'Hotel Rome Cavalieri di Roma, corte di Heinz Beck con 95 punti. Le Calandre di Rubano della famiglia Alajmo, Piazza Duomo di Alba di Enrico Crippa e Uliassi di Senigallia dello chef omonimo, con 94 punti.

E ancora, Villa Crespi di Orta San Giulio regno di Antonino Cannavacciulo, Cracco di Milano, Duomo di Ragusa di Ciccio Sultano che prende anche il premio di Ristoratore dell'anno, Madonnina del Pescatore di Senigallia di Moreno Cedroni (a lui anche il Premio innovazione in cucina), il Pagliaccio di Roma di Antony Genovese (anche premio speciale miglior proposta al bicchiere), Seta di Milano di Antonio Guida, St. Hubertus dell'Hotel Rosa Alpina di San Cassiano/Sankt Kassian di Norbert Niederkofler, Da Vittorio di Brusaporto della famiglia Cerea (anche premio per il miglior servizio di sala), La Madia di Licata di Pino Cuttaia, Miramonti l'Altro di Concesio di Philippe Léveillé.

E poi 30 ristoranti Tre Gamberi, tra cui Armando al Pantheon di Roma. Dieci Tre Bottiglie, quattro Tre mappamondi - tre su quattro a Milano - con Iyo, Wicky's Wicuisine e Casaramen. Tre Coccotte e Tre Boccali, due a Roma, Open Baladin e L'Osteria di Birra del Borgo. Tra gli speciali, quello di cuoco emergente premio Alessandro Narducci a Solaika Marrocco di Lecce. Premi speciali anche per gli under 30 cucina e sala: Marco Cozza e Andrea De Carli di Rose Salò, Floriano Pellegrino e Isabella Potì di Bros.

Due Forchette Rosse, per cinque locali che stanno arrivando in cima con 89 punti su 90, tra cui Lume e il Signum di Salina. Piatto di pesce dell'anno è invece Fusillo al nero in un mare di plastica di Pascucci al Porticciolo.

Martedì 29 Ottobre 2019, 05:01

