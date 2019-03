Rita Vecchio

Supplì per tutti i gusti. Così la passione e l'ossessione di Arcangelo Dandini apre oggi un altro regno nel cuore di Trastevere: Supplizio. «Un salotto del prêt à manger in salsa romanesca» lo definisce il proprietario, che con questo festeggia il suo quarto locale nella Capitale.

«Li mangio (e li amo) da quando ero bambino e rappresentano il piatto in cui, da cuoco, sperimento ed esorcizzo - dice Dandini - tutto il rapporto viscerale che ho con le materie prime. I supplì sono per me un adorabile tormento del palato e dell'immaginazione perché accendono i ricordi dell'infanzia e riflettono luoghi, persone, profumi e sapori di un'intera vita, che s'intrecciano in questa specialità da passeggio capace, in pochi morsi, di stuzzicare e ispirare tante sfumature della mia cucina della memoria, agganciata alla storia personale di ristoratore da cinque generazioni, ma allo stesso tempo animata da un insaziabile spirito d'innovazione». Insieme a Fabrizio Piazzolla, è il luogo a metà strada tra il gourmet e il cibo di strada, dove i supplì sono preparati con materie prime selezionate, riso carnaroli stagionato, carni certificate, verdure biologiche e il pane di Roscioli tostato per la panatura. Supplì al pollo, quello ajo e ojo, cacio e pepe, pomodoro e basilico, alla carbonara, ma anche le crocchette di patate affumicate, il baccalà croccante, la mozzarella in carrozza, le polpettone di alice e di melanzane, e la crema fritta. E ora Dandini sbarca a Milano: prossima apertura in zona XXIV Maggio.

