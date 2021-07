Rita Vecchio

«Ripartire con i live significa responsabilità. Sono contento di cantare dal vivo, sono gasatissimo di incontrare i fan, di tornare sul palco. Ma l'attenzione va prima di tutto ai lavoratori dello spettacolo che lavorano con me e che in questi mesi hanno sofferto». Bugo, in arte Cristian Bugatti, si rimette in moto con il tour estivo che si accende stasera con la prima data all'Euro Social Park di Roma.

«Dopo tanta immobilità e distanza forzata, il live è come un vero sfogo animaaaaaaaale, commenta parafrasando il testo dal suo ultimo singolo Come mi pare. Ospiti di stasera saranno proprio i due tiktoker che compaiono nel video del brano, Alessio Bucinnà e Lorenzo Antonelli. «Organizzare i concerti in questo momento è difficile. Le mie saranno poche date, ma buone». Domani suonerà a Bari e il 18 luglio a Milano al Circolo Magnolia (Segrate): ospite sarà qui Nicola Savino, «un amico» con cui ha già duettato in Sincero. Concerti fino al 15 settembre, data di Torino che chiude il tour. In scaletta i pezzi del suo ultimo disco omonimo, Bugatti Cristian, uscito dopo l'ultimo Festival di Sanremo, e i brani che raccontano la sua ventennale carriera iniziata con il disco La prima gratta.

«La cosa più difficile non è stare fuori dalle mode - dice il cantautore ricordando il suo percorso - Mi sento in una nicchia, ma voglio stare dentro il sistema. Mi piace lavorare con i discografici, mi piace andare in tv».

E a proposito di tv e del Festival, da una parte avrebbe voglia di tornarci per la terza volta, dall'altra «è dispiaciuto per la mancanza di rispetto che stampa e addetti ai lavori hanno avuto durante Sanremo. Ogni intervista riportava nel titolo il fatto accaduto l'anno prima. Va bene la critica, ma l'accanimento e la malizia, no. Non mi sono divertito, non ero sereno, ma è stato un onore tornare con E invece sì. E ci tornerei ancora». Forse l'anno prossimo. Perché di nuove canzoni Bugo in questi mesi ne ha scritte tante.

(foto Federico Sorrenti)

