Martedì 6 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Rita VecchioRicette, grafici e planimetrie per essere meno cesse di quanto non lo si è già. Così vengono passate in rassegna con ironia e cinismo le undici tipologie di ragazze realmente esistenti di Cosa non farei per trovare un fidanzato (tratto da una storia vera. La tua). Un libro da passaparola scritto a quattro mani dalla speaker La Pina e dall'autore tv Federico Giunta con il linguaggio proprio di una serie televisiva.«Libro nato da un'oggettiva necessità», racconta La Pina «come fosse un appello alle ragazze. Perché a dirci cosa si deve fare sono bravi tutti, ma cosa non fare non ce lo dice mai nessuno». Dalla Ragazza dalle alle, a L'amica cessa dell'amica figa. Fino alla Ragazza part time o alla Ragazza sbagliato per la quale un uomo che non se la porta a letto è gay. Pagine altamente autoironiche su donne schiave delle più svariate situazioni e mai colpevoli, che riversano la responsabilità del fallimento solo ed esclusivamente sull'uomo che quindi diventa per loro stronzo. «Le donne sempre fighe? Siamo per la maggior parte delle volte cesse, diciamocelo», ride La Pina. «Le donne devono essere padrone della loro felicità partendo dai limiti». Si legge: «Il vero lusso non è una borsa di marca, ma un paio di mutande di ricambio nel cruscotto». E quindi: «Provateci. Poi magari il fidanzato non lo trovate, però che ridere!».riproduzione riservata ®