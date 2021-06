Rita Vecchio

Originali, come la loro storia. Massimiliano Cellamaro, in arte Tormento, e Massimiliano Dagani, in arte Big Fish, sono i Sottotono e tornano a incidere insieme. Escono oggi con un disco, Originali appunto, dopo vent'anni e una carriera fatta di musica avanguardista, dall'hip hop al rap. Anticipato da Mastroianni con le voci di Elisa ed Elodie nel ritornello e nel bridge e da Solo lei ha quel che voglio nella versione ri-arrangiata con Tiziano Ferro (che proprio con loro ha iniziato come corista), Gué Pequeno e Marracash, è un disco con inediti e remake di brani della loro storia. Saranno live a Roma e a Milano a marzo 2022: «Uno show che non abbiamo mai fatto. Si capirà che in questi anni non siamo mai stati fermi».

I Sottotono sono tornati. Galeotto fu?

BF: «Fu Sanremo 2019. Ospiti di Livio Cori e Nino D'Angelo. Della telefonata che mi fece Nino ricordo solo due parole: Sottotono e Sanremo. Siamo tornati su quel palco così importante (nel 2009 partecipano a Sanremo con un seguito di critiche, ndr). Abbiamo ricevuto messaggi di commozione vera. Per noi è stato davvero bello».

T: «Qualcuno ha pensato che fossimo lì perché avevamo già preventivato il ritorno dei Sottotono».

E invece?

T: «E invece, quello è stato il momento in cui abbiamo capito che sarebbe stato bello tornare a fare cose insieme. Ci è voluto un anno e mezzo per tradurre i messaggi whatsapp nella realtà della tracklist di Originali. Un disco con sonorità nuove».

È stato difficile?

BF: «Quando cerchi di proporre dei brani che sono stati nella mente della gente, distruggendoli e riarrangiando, non è semplice. Mantenere il cuore dei brani vecchi vestendoli di nuovo è una cosa difficilissima. L'obiettivo era fare della bella musica».

Il disco si apre e si chiude con tre pezzi inediti. Nel mezzo i vostri successi con tanti ospiti, da Mahmood a Emis Killa.

T.: «Quando io e Big Fish siamo insieme, si crea un'alchimia musicale pazzesca. Non c'è grande distanza tra la sonorità degli inediti e i remake. Chi ha sentito il duetto con Mahmood, Amor de mi vida, ha detto che era una hit. Sì, e ha 25 anni».

