Rita Vecchio

«Non sono solo canzonette. Evviva l'Italia del merito. Evviva la bellezza dei testi». Parola del direttore di Rai1 Stefano Coletta. «Amadeus ha dimostrato coraggio - continua - a preferire i nuovi». Tante ballad, poco trap, un po' di rap mischiato a sonorità intrise di elettronica, suoni contemporanei ma anche tanto vintage. Alta l'asticella di qualità. L'amore non manca, anzi. C'è la voglia di riscatto, c'è l'amore finito che non si dimentica, c'è l'amore di una vita. Ci sono battiti, baci e sospiri. C'è l'arnica che cura, c'è il farmacista Gazzè. «Parto dalla radio: scelgo i pezzi che possono funzionare. - racconta Amadeus, presente in studio - Non esiste la canzone sanremese. Esiste la canzone che emoziona e quella che non emoziona».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Febbraio 2021, 05:01

