Non due, ma tre i giovani in gara al 72esimo al Festival di Sanremo. A dare la notizia, Amadeus, al suo ter da direttore artistico «dopo il Sanremo folle dell'anno scorso, il più difficile della storia che si è trasformato in Sanremo storico» con la vittoria dei Måneskin, che poi bissano all'Eurovision Song Contest e diventano «la band più desiderata al mondo». «Il Festival deve guardare all'attualità», sottolinea Amadeus alla conferenza stampa di Sanremo Giovani, in diretta su Rai1 stasera dal Casinò di Sanremo.

Presenti i 22 big, eccetto Elisa che, causa Covid, sarà collegata via Skype. «Oltre al titolo del brano, racconteranno. Come fosse una serata celebrazione della storia del Festival». Dodici i giovani finalisti, di cui quattro di Area Sanremo. A votarli, come da Regolamento modificato ieri, la Commissione Musicale e il Direttore Artistico, in maniera autonoma e con un peso di voto pari al 50%.Un regolamento a sezione unica, con i tre giovani sul podio di stasera che andranno in gara tra i big, come successe nel Festival 2019 di Baglioni (quello in cui vinse proprio un giovane Mahmood con Soldi) e nel 2004 di Tony Renis. Un déjà-vu di quanto accadeva fino all'84. Il totale dei cantanti in gara arriva così a 25. Un numero dispari insolito. E se stasera Amadeus comunicasse a sorpresa il 26esimo?



Mercoledì 15 Dicembre 2021

