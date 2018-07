Venerdì 27 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Rita VecchioMILANO - In una parola, Ossigeno, mette insieme un libro e un Ep di sei inediti. Il rapper Rkomi, all'anagrafe Mirko Martorana, torna con tanti progetti e portandosi dietro umanità e gentilezza.Perché Ossigeno?«Intendo il significato più banale della parola stessa. Avevo voglia di rallentare, di prendere una boccata d'aria. Sono partito per Valencia, ho messo a fuoco pensieri che sono diventati libro e ho fotografato ciò che conta davvero».In copertina, Rkomi versione astronauta.«Sì. E dopo il viaggio terra-spazio si ferma, toglie il casco e prende ossigeno. E va avanti. Sotto una nuova veste e nuovi progetti».Vuole chiudere con il passato?«Non proprio. È un raccontarmi nel periodo di transizione. Un giorno mi piacerebbe scrivere un libro vero».Ma come era Mirko prima del salto?«Sconsiderato, voglioso di essere inconsapevole, testardo».Si scontrava spesso?«Spessissimo. Facendo cazzate e tutto quello che non si poteva fare. E non mi riferisco alla droga per forza».Prepotenza?«Sì. Nei confronti della vita e di quello che mi stava capitando. Sensibile».Cosa l'ha fatto cambiare?«L'interfacciarmi con persone che mi hanno responsabilizzato. Ho bruciato le tappe, diventando uomo prima di esserlo davvero. E al cambiamento sono arrivato con un bel bagaglio umano e di valori».E nella musica?«Si sente che sono cresciuto. Studio, leggo spartiti. Sento la responsabilità di elevarmi a un livello più alto. E mi confronto con altri».Un nome?«Marracash, che mi ha dato amicizia prima di tutto. Poi Jovanotti, a suo modo Caparezza, il produttore Shablo».Disco nuovo in arrivo?«Sì, primi mesi del 2019. Con molti ospiti, che entreranno nel mio mondo».Non ha paura di essere frainteso?«La paura non fa più parte di me da tempo. Piuttosto ho insicurezza di non sapere cosa arriverà agli occhi degli altri».Le piacerebbe fare Sanremo?«No. Ma se si dovesse presentare un'occasione, proverei».Un messaggio agli adolescenti?«Direi di non vergognarsi, di non avere paura di aver paura e darsi da fare».