Rita Vecchio

MILANO - Dopo avere addizionato, moltiplicato e diviso, Ed Sheeran arriva al risultato. E pubblica oggi in tutto il mondo = (Equals), dopo i tre album precedenti con i segni matematici come titolo - +, x, ÷ - che lo hanno consacrato come uno dei cantautori più premiati del mondo. «Life is changing tides», canta in Tides, la traccia 1 con cui apre l'album: «La vita sta cambiando le maree». Un modo di dire che suona come uno che a trent'anni sta tirando le somme. Infatti sceglie per la copertina l'immagine di farfalle dipinte in modo astratto da lui stesso per raffigurare la nuova vita, denominatore comune del disco. Una tracklist scritta a quattro anni da ÷ (Divide), album rimasto per 243 settimane presente nella classifica di vendita raggiungendo i numeri di 1 dei Beatles nel 2000.

In = c'è la dipendenza, la musica, l'amore, la paternità. C'è la passione per l'Italia (nella traccia Collide ricorda le serate in un Irish pub del centro di Roma): «È un Paese dove mi sono rifugiato in pandemia con mia moglie e la mia piccola che allora aveva tre mesi. Un luogo dove sto bene, ho iniziato a imparare l'italiano - racconta in una video-intervista - La ghost track di un brano che deve ancora uscire sarà dedicata all'Italia. Avrei tanto voluto girare il video di un pezzo in Vaticano». La traccia in questione è Visiting Hours, dedicato a Michael Gudinski, l'amico scomparso, e suonato per la prima volta al suo funerale, brano che ricorda Elton John e la sua Candle In The Wind. Nel video i cori di Kylie Minogue e Jimmy Barnes. E c'è tanto amore, per la moglie, per la figlia (Sandman', una lullaby romantica). In First Times (dove ricorda i mega concerti di Wembley con 80mila persone), ci sono gli arrangiamenti per archi del fratello Matthew. Il disco, tra vocalità, falsetti, note alte, è stato registrato a Suffolk, a Londra, in Svezia e a LA, per la produzione di FRED (No.6 Collaborations Project), di Johnny McDaid (Divide) e dello stesso Ed. In attesa del tour, il 13 dicembre suonerà all'Hackney Church di Londra per la Ed Sheeran Suffolk Music Foundation.

