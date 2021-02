Rita Vecchio

La macchina Sanremo può iniziare a premere l'acceleratore. «Siamo felicissimi, perché vuol dire non fermare la musica e poter dare agli italiani uno spettacolo importante in un anno così difficile», ha commentato a caldo Amadeus, conduttore e direttore artistico, in collegamento con il Tg1. Il Comitato Tecnico Scientifico ha dato l'ok al protocollo organizzativo di 75 pagine presentato dalla Rai e dal direttore artistico Amadeus. Il Festival si farà (sanificato, igienizzato e tamponato): confermato dal 2 al 6 marzo, inizio diretta alle 20.40 e «durata di 300 minuti circa». Cinque ore in totale di trasmissione, incluso il DopoFestival.

Mascherine, guanti, misurazione della temperatura, sanificazione ambienti, gel igienizzante, punti tampone (uno ogni 72 ore) e accessi diversificati. E gli iconici fiori sanremesi? La consegna, come anche il premio, «potrà essere effettuata tramite un carrello di scena opportunamente realizzato e igienizzato dopo ogni utilizzo». Per il resto, niente pubblico in sala, galleria vuota (eccetto la presenza dei fotografi). Mentre agli assembramenti fuori dal teatro, che non sono di responsabilità Rai, ci penseranno le misure di sicurezza delle istituzioni locali. Se un artista risulterà positivo, andrà in quarantena con tutto l'entourage. Confermata la diretta di Domenica in il 7 marzo.

PLATEA, ORCHESTRA, PALCO

Orchestra di sessanta elementi e i suoi direttori (oltre alla bacchetta del maestro De Amicis, quella dei singoli cantanti) con camerino singolo, mascherina FFp2 da togliere solo in postazione, distanziamento di 1,5 metri e di 2 metri dai coristi e dagli strumenti a fiato. Sul palco non potranno esserci contemporaneamente più di dieci artisti.

ARISTON ROOF, OSPITI

La Green Room sarà la postazione di trucco e parrucco, e non come in passato, della sala stampa. Conduttore, co-conduttore, artisti e ospiti saranno microfonati nel backstage. L'esibizione delle cinque sere di Achille Lauro sarà con una band di quattro elementi. La serata Cover' del giovedì confermata: ventisei cantanti in gara più i ventisei artisti ospiti del duetto, i direttori d'orchestra e «venti musicisti aggiunti».

IL VOTO

La giuria demoscopica che voterà da casa tramite una app dedicata. I giornalisti, presenti in loco, assisteranno alla prova generale in teatro, mentre la sala stampa sarà allestita al Casinò e al Palafiori.

