Rita Vecchio

Interni contemporanei, grandi vetrate fino al soffitto, menu moderno con qualche immancabile piatto della cucina romana. Ha appena aperto Open Colonna Milano, il nuovo ristorante all day dining - si può mangiare ininterrottamente dalle 9 alle 23 - nato dalla collaborazione dello chef Antonello Colonna con Simone Dimitri ed Emanuele Sala.

A parte la degustazione di quattro portate, in questo locale a due passi da piazza Cordusio, il menu si sfoglia in veri e propri capitoli. Se si parte da Antonello Colonna, si trovano l'Uovo fritto, guanciale, broccoli e parmigiano, il Negativo di carbonara, il Petto di piccione e coscia confit, il Diplomatico crema, cioccolato e caramello salato.

Primi, secondi e antipasti del giorno (dalla zuppa al risotto alla milanese alla trippa mentuccia e pecorino), la formula Healthy (insalate varie), Sandwich (Fish & chips, burger) e il To Share per piatti da condividere. «Non c'è alcun dubbio dice lo chef Colonna che Roma sia la città più bella del mondo, ma Milano è imbattibile in fatto di raffinatezza, stile, eleganza». Accanto a lui, ci sarà l'executive chef Alessio Sebastiani e al bar Mattia Battistelli che gli faranno da spalla in un concept che vuole essere prima di tutto moderno, contemporaneo e internazionale.

riproduzione riservata ®

Mercoledì 9 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA