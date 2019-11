Rita Vecchio

In modo stuzzicante e gioioso. Così è nato trent'anni fa a Milano Joia e con la stessa idea, questo ristorante vegetariano gourmet dal nome allegro, continua ad affascinare e a stupire.

Il primo premiato con la stella Michelin nel 1996 (e ancora oggi l'unico vegetariano stellato in Italia), è la faccia creativa dello chef milanese Pietro Leemann che ne ha fatto una vera e propria filosofia di vita. Una cucina sana, attuale più che mai, con ingredienti bio coltivati da contadini amici, e senza tanti grassi. Un tuffo nei colori della natura e dell'estro. Nel menu, come scrive Leemann nell'uovo calligramma, «ogni creazione ha un titolo che rappresenta un'idea legata alla stagione, a un fatto di cronaca, ad un mio pensiero». Degustazioni divise in Zenith, L'enfasi della natura e La scoperta. Titoli da scoprire proprio come ogni piatto, da Il giuoco delle perle di vetro a Divertissement pensando all'autunno e allo Zen, da Love a Sotto una coltre colorata.

Per ora, fino a dicembre, si aggiunge quello a base di tartufo bianco d'Alba, il Tuber Magnatum (115 euro) con piatti rivisitati come lo storico La fonte della vita, ovvero il suo famoso Uovo apparente. E dolci, Macondo, Sulle note della Bossa Nova o Happle, dalla poetica visione. E con il suo pensiero di sempre: «ricerco la natura e la trasformo nell'intento di comprenderla e rappresentarne l'essenza».

