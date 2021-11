Rita Vecchio

Il rock visionario, contemporaneo e al passo. Sempre. Con il groove funk-rock, i riff di chitarra, le ballad, la voce. La sua. Inconfondibile. Eccolo finalmente Siamo qui, l'ultimo disco di inediti del rocker più fedele di sempre, Vasco Rossi. L'album esce ovunque in una data palindroma: oggi, venerdì 12 novembre 2021. Dieci tracce che viaggiano e rispecchiano il carattere tenace del Blasco, racchiuse in cd, vinile, musicassetta e copertine diverse, con scatti fotografici in cui Vasco appare al centro dell'enso (cerchio in giapponese), come «forza, luce e armonia». Disponibile anche in digitale classico, in alta definizione, nel nuovo formato spatial audio Dolby Atmos su Apple Music, in versione Enhanced con il commento di Vasco alle canzoni e su Amazon Music.

Dieci brani che mettono su uno spartito il coraggio di osare, di non tradire, di rinnovarsi pur restando il solito e camaleontico animale rock da palcoscenico. Da ascoltare. Da suonare. Perché Vasco, diciamolo, era una rarità quando ha iniziato. E lo resta oggi.

Dieci storie diverse, provocatorie e terribilmente vere, che partono dall'analisi della condizione umana e della società fino alle ballad romantiche: dal rock visionario, fantapolitic-a-pocalittica di XI Comandamento a L'amore l'amore, scritta con Roberto Casini, a La pioggia alla domenica, unico brano pop del disco, fino a Ho ritrovato te e Un respiro in più. Nel disco, Gaetano Curreri, Tullio Ferro, Vince Pàstano fino agli arrangiamenti egregi di Celso Valli che in Una canzone d'amore buttata via, ha messo anche una viola d'amore (uno strumento del 700).

Un album classic rock, lo ha definito Vasco stesso. In controtendenza. Un album suonato dall'inizio alla fine dove la scaletta è proiettata al live. «Vivo generalmente nel passato o nel futuro. Sul palco invece sono lì, ci sono, sono presente». E sul palco torna con Vasco Live 2022 per un totale di 11 concerti (molti già sold out).

