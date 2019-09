Rita Vecchio

Il mare unisce e non divide. Cultura di ieri, oggi e di domani. È il motto di Nnumari, la tre giorni culturale che si svolgerà a Licata (Agrigento) dal 2 al 4 ottobre sul tema mare e sostenibilità. A convocare chef, giornalisti, economisti, artisti e piccoli produttori ci pensa Pino Cuttaia, chef bistellato del ristorante La Madia. É lui l'ideatore del congresso il cui hashtag è terre unite dal mare, che abbraccia geopolitica, economia e culture da tutelare. «Siamo parte del Mediterraneo e abbiamo problemi in comune, per cui dobbiamo trovare soluzioni. Insieme - dice Cuttaia ufficializzando ieri il progetto nella sede di Milano di Bulthaup -. Il Mediterraneo è scambio culturale, spazio di confronto e di crescita. Non di scontro». Così strizza l'occhio alla cronaca e al dibattito politico più recente. Tre giorni che si apriranno a ventaglio su masterclass, tavole rotonde su mare e cibo, con un minimo denominatore: la sostenibilità.

OSPITI. Berton, Baronetto, Perbellini, Assenza, Cedroni e Caruso sono solo alcuni nomi del parterre di chef ospiti, insieme a quelli internazionali, Sinai, Veznaver a Vassallo. «'Nnumari sembra espressione di un manifesto politico - dice sorridendo Marcello Scalisi, direttore di Unimed, Unione delle Università del Mediterraneo - Cuttaia ci invita a riflettere sull'identità mediterranea che esiste, che va coltivata e valorizzata con conoscenza, confronto e dialogo. Un Mediterraneo positivo, spazio di contaminazione e senza tanti muri».

FUTURO. Insieme a Unimed, durante il congresso, si svolgerà la prima edizione della Summer School per 15 studenti di 11 nazionalità. Pensato per l'educazione ambientale è anche il progetto con Worldrise Onlus per le scuole alberghiere. «Sono le basi per formare i futuri ambasciatori di un cambiamento necessario - dice Francesco Di Stefano, project manager di Nnumari - Eredità, cultura e futuro le nostre tre parole chiave». E se Nnumari sarà prima di tutto riflessione sul sapere da proteggere, Cuttaia promette non solo la stesura di un disciplinare, ma anche di «circumnavigare con questa idea i vari Paesi del mondo».

