Rita Vecchio I Boomdabash hanno sbancato di più di ogni altro con i tormentoni

I Boomdabash hanno sbancato di più di ogni altro con i tormentoni estivi. L'ultimo con la Amoroso (Karaoke è stato pure il videoclip più cliccato del 2020), e prima ancora con la Bertè, solo per citare i più recenti.

Questa volta si torna a parlare con il gruppo salentino per il best of dei loro 15 anni (in realtà sarebbero 20) da quando Biggie Bash, Ketra, Payà e Blazon sono diventati band reggae che conosciamo. Si intitola Don't worry, come il singolo che lo ha anticipato, inciso con i Piccoli Cantori di Milano, con cui avevano già cantato a Sanremo 2019 con Per un milione.

«È un regalo che vogliamo fare - racconta Biggie, la voce del gruppo, sul disco che uscirà l'11 dicembre - a chi ci segue da sempre e a chi ci ha imparato a conoscere di recente. Ventidue brani e tre inediti sono un viaggio musicale con i punti salienti dei Boomdabash, oltre i tormentoni che tormentano anche noi (ride, ndr)».

Si apre con Don't worry, Biggie.

«È un inno alla speranza. Un brano che facilmente si associa a questo periodo, ma che era nel nostro cassetto di produzione già una anno fa. Abbiamo deciso di aprire il disco proprio perché inno, per restare lucidi anche in un periodo brutto come questo».

La vostra paura più grande?

«La calata del sipario. Che le luci del mainstream si spengano. Questo per noi non è solo un lavoro. É un piccolo grande sogno che si chiama Boomdabash e che rincorriamo da piccoli, costruendolo mattone su mattone abbattendo tutti i muri creati da chi ci buttava addosso tanta negatività. È una paura che ci fa correre più veloce. Paura che abbiamo iniziato a provare maggiormente con l'avvento del Covid. Stavamo conquistando le piccole soddisfazioni che non avremmo mai immaginato di conquistare. Con l'emergenza ci siamo ritrovati a essere destabilizzati in piena ascesa».

Ci vuole anche coraggio a dirlo.

«Una cosa triste, ma vera. Più facile da accettare le cose belle. Non è visione pessimistica ma un incitamento a fare ancora meglio».

Chi sono i vostri mostri sacri?

«Zucchero o Vasco Rossi. E lo sono sempre, Pino Daniele e Mango: la loro eredità è talmente grande che vivrà anche nella loro memoria. Quanno chiove, ad esempio, è l'apoteosi del genio di Pino, un artista intoccabile».

