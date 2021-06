Rita Vecchio

Gli Avion Travel ritornano in pista. Un brano nuovo, Il fiume. E l'annuncio della tournée di Opplà per i 40 anni dalla loro formazione. La piccola orchestra - Peppe Servillo con Mario Tronco, Peppe D'Argenzio, Ferruccio Spinetti, Mimì Ciaramella e, dal 2017, Duilio Galioto che, dalla Caserta anni '80 a oggi, ha attraversato vari mondi sonori, dal pop al new wave, dal teatro al rock, è il momento di tornare in scena. Saranno anche a Villa Arconati a Bollate (28 giugno) e alla Casa del Jazz a Roma (27 agosto). Mentre per il Record day, uscirà la ristampa del vinile di Opplà.

Servillo, il titolo del nuovo brano ricorda D'Annunzio.

«No, no non c'è un riferimento così alto (ride, ndr). Ricorda, piuttosto, la visita notturna al Rio De la Plata, il grande fiume che da Buenos Aires guarda Montevideo. É un brano che nasce da suggestioni che riportano a una certa umanità».

E il video?

«Voleva essere divertente. Pur parlando di cose serie, fa da bastian contrario tra atmosfere musicali e testo. Nel video ci sono anche i figli degli AT (di D'Angenzio, ndr)».

Cosa significa ritornare a suonare?

«Significa rivivere la gioia di ritrovarsi. È molto emozionante».

