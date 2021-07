Rita Vecchio

«Giocando con il calendario, ci siamo accorti che sono passati 25 anni. Questi concerti estivi sono una parentesi unica per i Subsonica». A raccontarlo è Max Casacci, chitarrista e mente del gruppo che ha segnato la rottura con il rock alternativo degli anni Novanta. Insieme a Samuel (voce), Boosta (tastiere), Ninja (batteria) e Pierfunk (basso), sostituito nel 1999 da Vicio, i Subsonica diventano il riferimento musicale non solo della scena underground. Primo disco omonimo nel '97, a un anno dalla loro formazione. Ed è sulle date del live estivo che si trova tutta la loro essenza. Un tour pieno - il 22 luglio suoneranno a Roma a Villa Ada e il 23 a Milano a Estate Sforzesca - che si mostra «in una chiave musicale diversa». In scaletta, un tributo «drammaticamente significativo al maestro Franco Battiato con Up Patriots to arms».

Max Casacci, il tour è un modo per festeggiare la storia della band?

«Sì. Ma senza fare una greatest hits. Perché il rischio di caderci, quando si arriva a una cifra tonda, c'è. Siamo andati alla ricerca di un significato».

Qual è?

«Siamo andati a ritroso nel tempo, ci siamo accorti che le sonorità di allora oltre che attuali erano funzionali al non potersi accalcare sottopalco, al pubblico che deve assistere ai concerti da seduto. Abbiamo tarato i brani, abbiamo ripescato quelli dal groove rotondo e gentile che solitamente non facciamo perché nelle nostre scalette usuali per così dire erotiche, i pezzi dalle tinte chiaroscurali sono una frenata brusca. Abbiamo eliminato tutti i brani che potevano essere un supplizio da seduti, senza cedere alla tentazione di fare un tour acustico e teatrale. Ritornare a suonare ha una potenza inspiegabile. E magari (chissà), penseremo a pubblicare un disco del live».

Qualche titolo?

«Come se, Incantevole, Eva Eva, I cerchi degli alberi. Quando inizi ad alzare la velocità dei brani, i pezzi lenti che sembrano paralizzanti qui trovano la loro perfetta collocazione. In autunno dovremmo riprendere il Microchip Temporale Club Tour, con gli ospiti della riedizione del disco».

Il segreto di questi 25 anni?

«Evitare l'autocelebrazione, evitare che diventi una zavorra. Noi cerchiamo di spingere in avanti quello che facciamo. Tour dopo tour. Questi sono i Subsonica».

