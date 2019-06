Rita Vecchio

Finalmente una formula per chi di notte fonda va in cerca di uno spuntino.

Si chiama #aftermidnight ed è la novità di Dry Milano, il pizza & cocktail di via Solferino guidato dallo chef Lorenzo Sirabella. Un menu studiato ad hoc - dal martedì alla domenica e da mezzanotte all'una - per chi esce dal teatro, cinema o un concerto, o semplicemente per chi vuole soddisfare il languorino notturno.

Un mix di focacce, come quella famosa al vitello tonnato oppure quella classica al rosmarino, al prosciutto crudo e stracciatella, i toast farciti con prosciutto cotto arrosto, asiago e burro aromatizzato, le chips di mais servite con guacamole e i cubotti con i loro condimenti più disparati. Il tutto preparato con maestria dal giovane Sirabella che, nelle sue creazioni, mette insieme passione, bravura e tecnica, oltre che attenzione alle materie prime.

Insieme al food, anche una nuova lista di drink, made in Dry (tutti al prezzo di 12 euro), firmata dal bar manager Federico Volpe.

E ancora, proposte dal French75 al Dry Martini 2.0, dal Ramos Gin Fizz al Corpse Reviver #2, e una lista sempre più ricca di distillati, liquori, tequila, gin e whisky.

Mercoledì 26 Giugno 2019, 05:01

