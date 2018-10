Mercoledì 3 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Rita VecchioFinalmente una bottega sicula come si deve. E dove si parla come si mangia. FUD, appunto. Con la pronuncia all'italiana. Anzi, in uno slang siciliano che scimmiotta l'inglese. Frasi del tipo Spic fuddish (parla la lingua di FUD) e use ior ands (usa le mani) campeggiano scritte nelle pareti del locale.Tutto accade all'interno di un vecchio magazzino a ridosso dei Navigli che diventa luogo di cibo verace e genuino, tra spazi social (qui tutti si siedono con tutti e nessuna prenotazione) e panini, hamburger, hot dog, patate, formaggi e salumi: cicchen burgher con pollo modicano, cavolo cappuccio, provola delle Madonie e salsa al curry, lo shek burgher, «de best uan», con asino di Chiaramonte Gulfi (Rg), pomodoro, insalata, bufala affumicata e cipolla di Giarratana in agrodolce, sono solo due esempi, come esempio sono gli spicchi di patate a buccia gialla servite all'interno di una ciotola calda con provola delle Madonie, guanciale croccante di suino nero dei Nebrodi, accompagnate da Barbechiù sous.Un grande bancone di gastronomia a vista e una dispensa dove tutto può essere comprato. Conserve di sugo, vino, mandorle, formaggi e salumi. Tutto di qualità. E tutto proveniente da produttori di piccole realtà di nicchia. «Cerchiamo di essere fruibili e sostenibili per tutti, perché le cose buone devono essere alla portata e non per pochi», racconta Andrea Graziano, founder e ideatore del marchio Fud Bottega Sicula insieme ai soci Vittorio e Saverio Borgia. «La bassa qualità non costa sempre meno dell'eccellenza. Per cui è ancora più doveroso dare il meglio».riproduzione riservata ®