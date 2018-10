Venerdì 19 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Rita VecchioEsperienza e managerialità. Andrea Ribaldone, chef stellato di Osteria Arborina La Morra, detiene le chiavi di Identità Hub, format di alta cucina che ha aperto i battenti a Milano da un mese e che ogni settimana ospita chef italiani e internazionali a un prezzo democratico.Che ci fa un piemontese a Milano?«Capovolgiamo la domanda. Cosa mi fa tornare nella city dopo ventisei anni? Perché io, diciamolo, sarei milanese anche se oramai non ci crede più nessuno. Identità mi appassiona e mi incuriosisce. È un'idea stimolante e moderna».Una sfida. Ma gli italiani sono pronti?«Credo di sì. L'abbiamo testato a Expo e Milano è sicuramente la città che si presta di più per un format così imponente. Grande profilo degli chef, grande livello di cucina e uno spazio importante, l'ex Fondazione Feltrinelli, che l'accoglie. È il ristorante dei sogni».Non sembra facile.«Non lo è per niente. Per fare Identità bisogna mettersi al servizio di chi arriva che non è una dote banale. Ricordiamoci che il problema dei cuochi è l'ego».Lei gestisce molto. Riesce a stare anche in cucina?«Alain Ducasse diceva: quando lei non c'è, chi cucina? Gli stessi che cucinano quando ci sono. La verità è che cucino molto meno, delineo di più la creatività dei piatti. Questa la mia crescita».Ma da dove nasce la sua passione?«Mio nonno aveva un pastificio storico a Milano, fratelli Ranzini e Frattini. Ricercava prodotti straordinari che faceva arrivare da ogni posto e fu lui che trafilò per primo la pasta a forma di ruota. Era amante del bello e del buono e io questo l'ho ereditato. Anche se la cucina per me è venuta dopo. Prima avevo una birreria e, da amante della musica quale sono, si facevano pure i concerti dentro».Un ingrediente immancabile?«Il pesce. Per uno che ha il ristornante nelle Langhe sembra strano. Più il pesce azzurro o quelli meno famosi ma comunque nobili».Si chiama semplicità?«Non troppo. Non sono contrario ai classici della cucina gastronomica, ma non devono essere banali. La mia non è solo una cucina alternativa. L'ingrediente nobile non necessariamente deve costare, ma deve essere fresco, di qualità e lavorato bene».Questione di conoscenza?«La cucina è in continuo divenire. Il Giappone ha cambiato la mia visione, contaminandola. La cucina deve aprirsi».E ai nostalgici dei piatti della nonna che dice?«I nostalgici perdono la possibilità di sapere. Il futuro della cucina è in mano ai cuochi. La cultura del cibo passa dalla tavola degli chef».Ma chi è Andrea Ribaldone?«Uno chef stacanovista e sognatore. Un folle con i piedi per terra».riproduzione riservata ®